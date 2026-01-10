Nagy-Britannia jelentős összeggel készül az ukrajnai csapattelepítésre

Nagy-Britannia 270 millió dollárt fordít arra, hogy finanszírozza az ukrajnai brit katonai jelenlét esetleges telepítésének előkészítését. A döntés azt követően született meg, hogy London a héten jelezte: tűzszünet esetén kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába.

A Reuters beszámolója szerint John Healey brit védelmi miniszter kijevi látogatása során közölte, hogy az összeget járművek és kommunikációs rendszerek korszerűsítésére, drónok elleni védelemre, valamint a békefenntartók bevetésre való felkészítésére fordítják.

„Jelentősen növeljük a felkészülésbe történő beruházásokat, hogy a brit fegyveres erők készen álljanak az ukrajnai bevetésre, mert Ukrajna biztonsága Nagy-Britannia biztonságát is jelenti” – fogalmazott Healey.

A brit békefenntartó kontingens pontos létszámát egyelőre nem erősítették meg, ugyanakkor források szerint akár 7500 katona is részt vehet a misszióban.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő Párizsban tartott találkozóján írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a két ország az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai egységeket telepít Ukrajnába.

UNIAN.UA/Kárpátalja.ma