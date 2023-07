Nagy reményekkel várja Kijev a NATO-csúcstalálkozót

Nagy reményekkel várja Kijev a kedden kezdődő NATO-csúcstalálkozót, amelyen az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás mellett az ország tagsága lesz az egyik kiemelt téma. Bár a katonai szövetség tagállamai többségében támogatják Ukrajna csatlakozását, csak a háború után vennék fel Kijevet. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a NATO fegyveres konfliktusba kerüljön Oroszországgal. Emellett kisebb feszültséget jelenthet az az amerikai döntés is, amely szerint az Egyesült Államok kazettás lőszereket is szállítana Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt napokban sorra egyeztetett azoknak az országoknak a vezetőivel, amelyektől támogatást remél Ukrajna NATO-csatlakozásához. Kedden kezdődik ugyanis Vilniusban a NATO-csúcs, amelyen az egyik legfontosabb és legtöbb vitát kiváltó pont valószínűleg az ukrán tagság ügye lesz.

„Együtt dolgozunk partnereinkkel a biztonsági garanciákon. Abban is próbáljuk segíteni őket, hogy döntést hozzanak a közelgő NATO-csúcsra. Szeretnénk, ha minden döntést meghoznának a csúcstalálkozón. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy ott leszek. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy gyorsabban megállapodásra jussunk” – fogalmazott egy tv-interjúban az ukrán elnök.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az ukránok 90 százaléka szeretné, ha az ország belépne a NATO-ba, az európai uniós csatlakozást pedig ennél is többen támogatják.

A NATO-tagállamok elvben már 2008 óta nyitottak az ukrán tagságra, meghívót azonban eddig nem küldtek. Most pedig a háborúban álló ország bevonását többen is ellenzik a katonai tömbben, hiszen ezzel rögtön hivatalosan is katonai konfliktusba kerülnének Oroszországgal. Moszkva egyébként szintén elvárásokkal tekint a NATO-csúcsra, bár nem tagja a szövetségnek. Szeretnék, ha az egyeztetésen a tagállamok megvitatnák a zaporizzsjai atomerőmű ügyét, amelyben szerintük Kijev szisztematikusan károkat okoz.

Forrás: hirado.hu