Nagyszabású légitámadás érte Kijevet éjszaka
Oroszország ismét súlyos légicsapást mért Ukrajnára az éjszaka folyamán. A legnagyobb károk a fővárosban keletkeztek – számolt be róla Igor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a támadás kapcsán közölte, hogy tűz ütött ki egy kilencemeletes lakóépületben, és a Miniszteri Kabinet épülete is megrongálódott.
A légicsapás következtében legalább 20-an megsérültek, ketten életüket vesztették. A romok alatt még lehetnek túlélők.
Jelenleg az állami katasztrófavédelem mintegy 400 alkalmazottja dolgozik a helyszínen.