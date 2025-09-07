Nagyszabású légitámadás érte Kijevet éjszaka

Oroszország ismét súlyos légicsapást mért Ukrajnára az éjszaka folyamán. A legnagyobb károk a fővárosban keletkeztek – számolt be róla Igor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a támadás kapcsán közölte, hogy tűz ütött ki egy kilencemeletes lakóépületben, és a Miniszteri Kabinet épülete is megrongálódott.

A légicsapás következtében legalább 20-an megsérültek, ketten életüket vesztették. A romok alatt még lehetnek túlélők.

Jelenleg az állami katasztrófavédelem mintegy 400 alkalmazottja dolgozik a helyszínen.

Kárpátalja.ma