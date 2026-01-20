Nagyszabású támadás érte január 20-a hajnalban Ukrajnát

Már megérkeztek az első jelentések a régiók helyzetéről az orosz támadás után – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Facebook-bejegyzésében.

Kijev és Kijev megye, Vinnicja, Dnyipro, Odessza, Zaporizzsja, Poltava, Szumi megye érintett leginkább.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) minden szakemberét bevetette a károk felszámolásában.

A tájékoztatás szerint jelentős számú ballisztikus és cirkálórakétát, valamint több mint 300 támadó drónt vetettek be az ország ellen. A légvédelmi rendszer néhány rakétát kiiktatott, azonban vannak melyek célba értek.

A legnehezebb helyzet továbbra is Kijevben van, jelentős számú lakóépület maradt fűtés nélkül. A szakemberek azon dolgoznak, hogy stabilizálják a helyzetet – jelentette ki Zelenszkij.

