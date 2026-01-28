Nagyszabású támadás érte január 28-án hajnalban Ukrajnát

Rakétákkal és drónokkal támadta Oroszország január 28-án hajnalban Ukrajnát.

Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese, Ukrajna közösségi és területfejlesztési minisztere bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy többek között Kijev megyét, Zaporizzsja megyét, Odesszát és Dnyipropetrovszk megyét érte találat.

Sajnos vannak halálos áldozatai és sebesültek is.

Kijev megyében két ember vesztette életét.

Odesszában a kikötőt érte találat, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Hangárok, gyártóépület rongálódott meg.

Krivij Rihben a város egy része hőellátás nélkül maradt az ellenséges csapások következtében. A javítási munkálatok és a kazánházak beindítása folyamatban van.

Zaporizzsjában több mint 10 lakóépület rongálódott meg.

A hatóságok folyamatosan dolgoznak a helyszíneken és a károk felszámolásán.

