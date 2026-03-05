Újabb két kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg

Mondik Márta Háború

Két kárpátaljai katona halálának hírét erősítette meg a Nagyszőlősi Városi Tanács. A közlemény szerint elhunyt Mokar Andrij és Kotobej Vaszil.

Mokar Andrij 1973. október 28-án született Tiszasásváron (Trosznik). A védő betegség következtében halt meg. A férfit március 5-én kísérték utolsó útjára.


Kotobej Vaszil katona 1978-ban született Nagyszőlősön. A védő 2024. június 25-én tűnt el Pokrovszknál. 2026. február 17-én azonosították földi maradványait.

A temetés időpontját egyelőre nem közölték.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma