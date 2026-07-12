Németország 50 ezer drónt vásárol Ukrajna számára

Németország 50 ezer FPV típusú harci drón beszerzését finanszírozza Ukrajna számára – jelentette a Reuters saját forrásaira hivatkozva. A megrendelés az egyik legnagyobb ismert nyugati drónbeszerzés az ország számára.

A szerződés ukrán gyártású Shrike drónokra vonatkozik, amelyek amerikai fejlesztésű szoftverrel képesek önállóan követni és a repülés végső szakaszában megsemmisíteni a mozgó célpontokat.

Az amerikai Auterion védelmi technológiai vállalat vezérigazgatója, Lorenz Meier megerősítette, hogy a szerződés értéke mintegy 90 millió euró. Elmondása szerint a drónok egy részét már leszállították Ukrajnának, a fennmaradó mennyiség pedig az év végéig érkezik meg.

A Reutersnek nyilatkozó ukrán gyártó megerősítette részvételét a német megrendelés teljesítésében, ugyanakkor a megállapodás részleteit nem hozta nyilvánosságra. A német védelmi minisztérium operatív biztonsági okokra hivatkozva nem kommentálta az értesülést.

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