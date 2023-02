Németország a tervezettnél több harckocsit ad át Ukrajnának

Németország a tervezett 14 helyett 18 Leopard 2-es harckocsit ad át Ukrajnának – közölték pénteken Berlinben.

A német gyártmányú Leopard 2 A6 típusú harckocsikat mind a német hadsereg (Bundeswehr) állományából biztosítják, és a támogatást azért növelik, hogy Németország Portugáliával és Svédországgal együtt egy zászlóaljra való Leopard 2-es harckocsival segíthesse az orosz támadás ellen védekező ukrán erőket – közölte a védelmi minisztérium.

Mint írták, Svédország tíz Leopard 2 A4 típusú harckocsit szállít. Ennek a modellnek a felszereltsége nagyjából megfelel a Bundeswehrnél rendszersített Leopard 2 A6-os modellével. Az összefogás révén Németország, Svédország és Portugália 31-et bocsát Ukrajna rendelkezésére a világ legerősebb harckocsijaként számon tartott Leopard 2-esekből.

A támogatási program háttere Lengyelország és Németország közös kezdeményezése, amelynek célja, hogy az ukrán hadsereg két zászlóaljnyi Leopard 2-essel megerősödve folytathassa az orosz agresszió elhárítását.

Németország ebben a közös kezdeményezésben nemcsak azt vállalta, hogy a Bundeswehr állományából átad harckocsikat Ukrajnának, hanem azt is, hogy összehangolja a védekezést ugyancsak Leopard 2-esekkel segítő partnerek törekvéseit.

A támogatáshoz kiképzés, lőszer, szállítás és karbantartás is tartozik.

A Bundeswehr már meg is kezdte ukrán katonák kiképzését a Leopard 2-esek használatára. A harckocsikat március végéig szállítják le, a képzési program első turnusa is akkor fejeződik be.

Berlin egy sor további nehézfegyver-típussal, köztük Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegekkel, Marder és Gepard páncélozott harcjárművekkel segíti az ukrán hadsereget. A napokban arról is döntöttek, hogy a Bundeswehrnél már nem használt Leopard 1-esekkel – a Leopard 2 elődjével – is támogatják Ukrajnát, a tervek szerint nagyjából 150 darabbal.

Forrás: mti.hu

Nyitókép: facebook.com/MinistryofDefence.UA