Németország ismét fegyvereket szállított Ukrajnának

Németország további nehézfegyvereket szállított Ukrajnának, a többi között Mars II típusú rakétasorozatvető-rendszereket – jelentette be kedden Christine Lambrecht német védelmi miniszter.

„Az ígért Mars II típusú rakétasorozatvető-rendszereket és három további Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) önjáró löveget leszállítottunk. Megtartottuk ígéretünket” – hangsúlyozta a német tárcavezető.

Lambrecht ukrán hivatali partnere, Olekszij Reznyikov hétfőn közölte, hogy Ukrajna megkapta az első három Gepard önjáró légvédelmi gépágyút Németországtól. Lambrecht mindazonáltal már öt átadott Gepardról beszélt kedden.

Berlin összesen 30 Gepardot és 59 ezer lőszert, valamint három Mars II-t és tíz darab PzH 2000 önjáró löveget, IRIS-T rövid hatótávú légiharc-rakétákat és három műszaki-mentő harckocsit ígért a kijevi vezetésnek a német hadsereg (Bundeswehr) állományából.

A közepes hatótávolságú Mars II különböző típusú lövedékeket, egyebek között GPS-irányítású, vagy aknaszóró rakétákat is képes kilőni a lánctalpas alvázra szerelt tizenkét indítócsövet tartalmazó rakéta-sorozatvetőből.

Lambrecht beszélt arról is, hogy a Mars II kiegészítésére még szeptemberben Cobra típusú tűzvezérlő radart is átadnak az ukrán hadseregnek. „A szerződést már aláírták, most kezdődik az ukrán katonák kiképzése ezen az igen összetett rendszeren” – tette hozzá.

A német védelmi miniszter közölte, hogy az IRIS-T SLM rakétákkal is napokon belül elkezdődik a kiképzés. A gyártóvállalat pedig már ősztől tud szállítani Ukrajnának vadonatúj rakétákat.

