A nukleáris biztonság szempontjából kritikus célpontokat ért orosz támadás

Az október 30-i orosz támadás következtében Ukrajna és nukleáris biztonsága szempontjából kritikus alállomások rongálódtak meg. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a dél-ukrajnai és a hmelnickiji atomerőmű áramellátási rendszere sérült, valamint a rivnei atomerőműnél is rögzítettek kisebb zavart.

A NAÜ rivnei atomerőműben dolgozó megfigyelői arról számoltak be, hogy az áramszolgáltató kérésére a négy energiatermelő blokk közül kettő kapacitását csökkentették. A hmelnickiji atomerőműben szolgáló munkatársak a heves támadások miatt kénytelen voltak egy szállodában maradni.

Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi megjegyezte, hogy a nukleáris biztonságot fenyegető kockázatok továbbra is valósak és állandóak.

„Ismételten maximális katonai önmérsékletet kérek a nukleáris létesítmények közelében, valamint a nukleáris biztonság és védelem hét alapelvének teljes körű tiszteletben tartását”

– mondta.

Október 30-án a Donbászi Fűtőanyag-energetikai Társaság (DTEK) jelentése szerint több hőerőművet is támadtak az oroszok, azok berendezései súlyosan megrongálódtak. A vállalat létesítményeit a teljes körű invázió kezdete óta összesen több mint 210 alkalommal lőtték.

Kárpátalja.ma

Forrás: Oboz.ua

Nyitókép: Wikipédia/Dél-ukrajnai atomerőmű