Orosz dróntámadás érte Odessza térségét

Orosz dróntámadás következtében rongálódott meg egy áramellátó létesítmény a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölte a régió katonai kormányzója.

Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált – számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

„A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik” – mondta.

Oleh Kiper bejegyzése szerint a támadásban egy ember megsebesült.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: DSZNSZ