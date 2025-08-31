Orosz dróntámadás érte Odessza térségét
Orosz dróntámadás következtében rongálódott meg egy áramellátó létesítmény a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölte a régió katonai kormányzója.
Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált – számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
„A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik” – mondta.
Oleh Kiper bejegyzése szerint a támadásban egy ember megsebesült.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép forrása: DSZNSZ