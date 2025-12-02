Jelenleg 136 olyan külföldi állampolgár van ukrán fogságban 37 országból, aki Oroszország oldalán részt vett a harcokban – közölte Bohdan Ohri­menko, a hadifoglyokkal foglalkozó ukrán koordinációs törzs titkárságának vezetője kedden egy kijevi rendezvényen az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Elmondta, hogy Ukrajna továbbítja információit – videófelvételeket és más dokumentumokat – ezekről a külföldi foglyokról azoknak az országoknak, amelyeknek állampolgárait Oroszország a legaktívabban toborozza fegyveres erőibe. „Azt hiszem, ezeket az információkat később nyilvánossá fogjuk tenni” – tette hozzá.

Ohrimenko elmondta még, hogy adataik szerint a háborúban Oroszország oldalán több mint 18 ezer külföldi állampolgár harcol 128 országból, és legalább 3388 azok száma, aki életüket vesztették a harcokban.

„Csak a külföldi zsoldosok száma, vagyis azoké, akiket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni háborújában alkalmaz, meghaladhatja egyes európai országok fegyveres erőinek létszámát. Ez jelentős erőforrás” – jegyezte meg.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy a koordinációs törzs november közepén nyilvánosságra hozta: 2014 óta addig az időpontig Oroszország a megszállt ukrajnai területekről már 46 327 ukránt kényszerített be hadseregébe.

