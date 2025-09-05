Ókemencei katona a háború újabb áldozata

Kulja Volodimir ókemencei (Kamjanicja) katona a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölték az Onokivska Otg Facebook-csoportban szeptember 4-én.

A védő 1975-ben született. Gránátvetőként szolgált Ukrajna Fegyveres Erőinek A70035-ös egységében.

Augusztus 27-én vesztette életét Harkiv megyében.

A temetési szertartás szeptember 8-án, kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik Ókemencén.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Onokivska Otg)

