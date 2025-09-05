Ókemencei katona a háború újabb áldozata
Kulja Volodimir ókemencei (Kamjanicja) katona a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölték az Onokivska Otg Facebook-csoportban szeptember 4-én.
A védő 1975-ben született. Gránátvetőként szolgált Ukrajna Fegyveres Erőinek A70035-ös egységében.
Augusztus 27-én vesztette életét Harkiv megyében.
A temetési szertartás szeptember 8-án, kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik Ókemencén.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
