Október 12-ét a katonai lelkészek napjává nyilvánítanák Ukrajnában

Az Ukrán Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrajnai Tanácsa azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy október 12-ét nyilvánítsák a katonai lelkészek állami ünnepévé.

Az RBK-Ukrajina beszámolója szerint a kezdeményezésről Andrij Kovaljov, az ukrán fegyveres erők főparancsnoksága társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának médiaszakértője beszélt egy kijevi sajtótájékoztatón.

Olekszandr Vovkotecsa ezredes, az ukrán fegyveres erők katonai lelkészi szolgálatának vezetője elmondta, hogy az ünnep bevezetését különböző vallási közösségek és a katonai lelkészi szolgálatok közösen kezdeményezték. Hozzátette, hogy az előterjesztés megkapta az érintett szervezetek jóváhagyását, és a kormányzati egyeztetéseken is áthaladt. A javaslat jelenleg az elnöki hivatalban van.

Andrij Kovaljov reményét fejezte ki, hogy még idén megszülethet az ünnep bevezetéséről szóló elnöki rendelet. A kezdeményezés elfogadásáról egyelőre nem született hivatalos döntés.

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