Oleh Ivascsenko kerül az ukrán katonai hírszerzés élére

Miután Volodimir Zelenszkij államfő felkérésére Kirilo Budanov elvállalta az elnöki hivatal vezetését, helyére Oleh Ivascsenko kerül. A továbbiakban ő lesz az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (HUR) feje.

Ivascsenko eddig a Külügyi Hírszerző Szolgálatot vezette. Áthelyezéséről az ukrán elnök számolt be január 2-án.

Volodimir Zelenszkij a mai napon folytatott megbeszélést Oleh Ivascsenkoval. Mint bejegyzésében fogalmazott, az ukrajnai általános helyzetről és az országot érintő aktuális fenyegetésekről esett szó.

„Továbbra is Oroszország gazdasági potenciáljának csökkentésére összpontosítunk: minél kevesebbet keres az agresszor, annál nagyobb esélyünk van a diplomáciai rendezésre. Ez különösen igaz az orosz olaj exportjára, ami erősen korlátozott és árcsökkentett lesz”

– írta Zelenszkij.

Megjegyezte, hogy Ukrajna hasonlóan jár el az orosz katonai termelés ügyében is. Kijev megpróbálja korlátozni Oroszország kapcsolatait a világgazdaság szereplőivel, és akadályozni fogja a szankciók megkerülésének lehetőségeit. Így erősebb nyomást fejthetnek ki a háború befejezése érdekében.

Oleh Ivascsenko 2015 és 2024 között helyettes vezetőként már megismerkedett az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának munkájával. 2019 és 2024 között az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának hírszerzési asszisztense volt. A Külügyi Hírszerző Szolgálatot 2024 óta vezette.

Kárpátalja.ma

Forrás: nv.ua

Kapcsolódó: