Kirilo Budanov lett az Elnöki Hivatal új vezetője

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a Telegram-oldalán jelentette be, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerző szolgálat korábbi vezetője, az ország Elnöki Hivatalának élére került.

Az elnök a találkozón felkérte Budanovot a pozíció betöltésére, hangsúlyozva, hogy

„Ukrajnának most fokozott figyelemre van szüksége a biztonsági kérdések, a védelmi erők fejlesztése, valamint a diplomáciai tárgyalások terén, és az Elnöki Hivatalnak elsősorban ezeknek a feladatoknak kell szolgálnia az ország érdekében.”

Zelenszkij hozzátette, hogy Budanov különleges tapasztalattal rendelkezik ezeken a területeken, és kellő erővel bír az eredmények eléréséhez. A hírek szerint Budanov elfogadta az ajánlatot.

„Az új Elnöki Hivatal-vezető feladata lesz, hogy Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának (RNBO) titkárával és más szükséges vezetőkkel együtt frissítse és bemutassa a védelem és az ország fejlesztésének stratégiai alapelveit, valamint a következő lépéseket”

– tette hozzá Zelenszkij.

November 28-án Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője lemondott posztjáról. Zelenszkij videóüzenetében ígéretet tett a hivatal teljes átalakítására.

A lemondást megelőzően az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség (SAPO) több mint másfél évig vizsgált egy hatalmas korrupciós ügyet az energiaszektorban, amelyet „Midas”-műveletnek neveztek.

Ugyanezen a napon a hatóságok eljárást folytattak Jermak otthonában, és hivatalos elnöki rendeletben felmentették őt a hivatal vezetői tisztségéből.

Kirilo Budanov 2020 augusztusától az ukrán katonai hírszerző szolgálat (HUR) vezetője volt.

2023-ban előléptették vezérőrnagyi rangra, így ő lett a legfiatalabb vezető az ukrán katonai hírszerzés történetében.

2007-ben kitüntetéssel végzett az Odesszai Szárazföldi Haderő Akadémián. Szolgálatát a hírszerzési igazgatóság speciális egységeinél kezdte, majd 2014-től a kelet-ukrajnai harcokban vett részt. Többször súlyosan megsérült, köztük nyak- és hátsebesülést szenvedett, és egy repesz a szíve alatt maradt. Részt vett számos titkos műveletben, 2016-ban pedig a Krímben vezetett különleges műveletet, amely során összecsapásba került az orosz erőkkel.

Budanov ismert nyílt és bátor nyilatkozatairól, többek között

2021 őszén figyelmeztetett az Oroszország által tervezett teljes körű háborúra.

Irányítása alatt koordinálták az ukrajnai és orosz területeken végrehajtott speciális műveleteket, hadifogolycseréket, valamint kiberműveleteket és diverziós tevékenységeket.

Felesége, Marianna Budanova pszichológus. 2023 novemberében mérgezéses támadás érte őt, valószínűleg Budanov elleni merénylet részeként. Budanovot többször is próbálták megölni; az orosz hatóságok 2024 óta terrorszervezet tagjaként tartják nyilván.

Kirilo Budanov kinevezése új fejezetet jelent Ukrajna politikai és védelmi irányításában, különösen a biztonsági és diplomáciai prioritások erősítése terén.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNIAN

Nyitókép: gur.gov.ua