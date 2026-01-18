Szirszkij: Oroszország napi 1000 drón bevetésére készül

Olekszandr Szirszkij, Ukrajna Fegyveres Erőinek főparancsnoka szerint Oroszország 2026-ban dróngyártásának bővítését tervezi. Információi szerint az ellenség jelenleg naponta 404 különböző típusú támadó drón előállítására képes, de növelni igyekszik a kapacitását, hogy egy-egy támadás alkalmával akár 1000 drónt is bevethessen Ukrajna ellen.

Szirszkij erről egy interjúban számolt be. Mint fogalmazott:

„Az ellenség a termelés jelentős növelésére készül, hogy akár napi 1000 drónt is bevethessen. Természetesen mindent meg kell tennünk, hogy meghiúsítsuk ezeket a terveket, és olyan veszteségeket okozzunk az ellenségnek, amelyek megakasztják a harci tevékenységét, és megfelelő feltételeket teremtenek a tárgyalásokhoz.”

A főparancsnok megjegyezte, hogy az orosz gazdaság magas mutatóit Kína, Irán és Észak-Korea segítsége biztosítja. A Kínai Népköztársaság főkkép elektronikai eszközöket és technológiai útmutatást biztosít, Észak-Korea pedig lőszert és rakétákat küld számukra. Szirszkij hangsúlyozta, hogy az Oroszországi Föderáció lőszergyártásának üteme nem csökken, hanem folyamatosan növekszik, ami megfelelő intézkedéseket követel Ukrajna részéről.

Szirszkij szerint nem kizárt, hogy 2026-ban stratégiai fordulópont következik be Ukrajna javára.

Ennek legfontosabb feltétele a technológiai fölény elérése, a szövetségesek kitartó támogatása, valamint a saját fegyvergyártás fellendülése, elsősorban a rakétafegyverek fejlesztése szükséges.

„Minden fegyvertípusra vonatkozik a honi gyártás elindításának szükségessége, de elsősorban rakétafegyverekre gondolok, elegendő mennyiségű ballisztikus és cirkálórakéta előállítására. És a legújabb fegyvertípusok, lézerfegyverek használatára”

– mondta a főparancsnok.

Hozzátette azt is, hogy a hatékonyság fontos alapja lesz a mesterséges intelligencia fejlesztése és a robotrendszerek bevonása, ami csökkenti az emberi részvételt és a veszteséget a harci műveletekben.

Szirszkij arról is beszámolt, hogy a hadsereg dandárstruktúrából hadteststruktúrába való átmenete több mint 36 ezer katona áthelyezését tette szükségessé különböző beosztásokból.

Emellett szerinte az elmúlt hónapokban a mozgósítási mutatók is javultak. Ezt a területi toborzóközpontok munkájának és a parancsnokok hozzáállásának javulásával magyarázza.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Vitalij Noszacs