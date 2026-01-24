21 rakétával és 375 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Különféle típusú földi és légi indítású rakétákkal, valamint pilóta nélküli repülőgépekkel támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg január 23-ról 24-re virradóra. A légierő radarjai összesen 396 csapásmérő eszközt észleltek az ország légterében.

Az ellenség két darab 3M22 Cirkon típusú hajóromboló rakétát, 12 darab H–22/H–32 típusú cirkálórakétát, 6 darab Iszkander M/S–300 típusú ballisztikus rakétát és egy darab H–59/69 típusú irányított légibombát vetett be az éjszaka folyamán.

A felsoroltak mellett 375 darab Sahed, Gerbera, Italmasz és egyéb típusú drón lépett ukrán légtérbe oroszországi és megszállt ukrajnai területekről egyaránt. A támadás fő célpontja a főváros és környéke volt.

A légvédelem kijevi idő szerint 09:00 óráig 372 célpontot – 15 rakétát és 357 különböző típusú drónt – semmisített meg.

17 helyszínről érkezett jelentés 2 rakéta és 18 drón becsapódásáról, 12 helyszínen pedig a lezuhant törmelékek okoztak károkat. 4 ellenséges rakétát „szem elől tévesztett” a légvédelem, ezekről jelenleg is gyűjtik az információkat.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk az orosz támadás nyomán?

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő beszámolója szerint Kijevet és környékét, Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyét érte támadás. Harkivban egy kórház szülészete, egy menekülteket befogadó társasház, egy egészségügyi szakiskola és több lakóház rongálódott meg. Több tucat ember megsérült, köztük egy gyermek is.

Kijevben és környékén a megszállók fő célpontja az energetikai hálózat volt. A támadás egy ember életét követelte. Az elnök megköszönte az emberek mentését és a károk elhárítását végző állami szolgálatok dolgozóinak munkáját.

Volodimir Zelenszkij ezúttal is a légvédelmi képességek fokozásának és a rakéták szállításának fontosságára hívta fel a nemzetközi közvélemény figyelmét.

„Minden Patriot, NASAMS és más légvédelmi rendszerhez küldött rakéta segít megóvni a kritikus infrastruktúrát, és átsegíti az embereket a hideg téli hónapokon. Feltétlenül meg kell valósítani mindent, amiben Donald Trump elnökkel Davosban a légvédelem kapcsán megállapodtunk”

– írta az ukrán államfő.

Kárpátalja.ma