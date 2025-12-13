480 orosz drón és rakéta zúdult az éjjel Ukrajnára

Amint arról Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is beszámolt, december 13-án, az éjjeli órákban összehangolt orosz légicsapások érték Ukrajnát. Az áramhálózat, az ország déli része és Odessza megye volt a támadások fő célpontja.

A jelentés szerint Odessza környékén két ember megsérült, és országszerte több tucat lakóház, középület rongálódott meg.

Kirovohrad, Mikolajiv, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Csernyihiv megyékben több ezer család maradt áram nélkül. Becsapódásokat jeleztek Dnyipro és Cserkaszi megyékből. Az orosz hadsereg több mint 450 drónt és 30 különböző típusú rakétát vetett be.

A szakemberek több helyszínen az áram- és vízellátás visszaállításán dolgoznak.

„Fontos, hogy mindenki észrevegye, mit tesz Oroszország. Hogy lássanak minden egyes lépést, a népünk elleni terrort, minden támadást, ami bizonyosan nem a háború befejezését szolgálja. Továbbra is az országunk elpusztításán dolgoznak, a lehető legtöbb fájdalmat akarják okozni népünknek”

– írta Volodimir Zelenszkij.

Ezzel kapcsolatban az Ukrajnának nyújtandó támogatás fontosságára hívta fel a figyelmet. A légvédelem és a hadsereg erősítése, a nagy hatótávolságú fegyverek és az Oroszországot sújtó gazdasági nyomás az elnök szerint életeket menthet, és közelebb hozza a háború végét.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua