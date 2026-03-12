Orosz drón csapódott be egy családi házba Csernyihiv megyében

Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradó éjjel, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak egy civil halálos áldozata és sebesültjei is vannak – jelentette be az ukrán légierő és a katasztrófavédelem sajtószolgálata.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 77 drónt hatástalanított, azonban 11 helyszínen 16 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Csernyihiv megye Korjukivszkij járásának egyik településén egy 16 éves lány meghalt, szülei pedig megsebesültek, miután a család házába becsapódott egy orosz harci drón – tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Unian hírügynökség. A házban és a mellette álló gazdasági épületben tűz keletkezett, amelyet sikerült gyorsan megfékezni. A kataszrófavédelem sajtószolgálata azt is közölte, hogy pszichológusaik hat embernek nyújtottak segítséget a helyszínen.

A nyitókép illusztráció

MTI