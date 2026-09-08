Orosz drón csapódott egy ukrán televíziócsatorna épületébe

Orosz drón támadta meg a „Mi – Ukrajina” televíziócsatorna épületét Kijevben szeptember 8-án. A csapás közben a csatorna munkatársai éppen élő adásban voltak. A támadásban eddig öt ember sérült meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az orosz csapásmérő drón fényes nappal csapódott az épületbe.

A támadás idején a szerkesztőség munkatársai éppen adásban voltak. Az épület részben megrongálódott, a helyszínen pedig tűz ütött ki. A lángokat az állami katasztrófavédelem munkatársai eloltották.

Az elnök közlése szerint öten sérültek meg, az áldozatok száma azonban még változhat. A helyszínen a szükséges mentő- és katasztrófavédelmi egységek dolgoznak.

Zelenszkij szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország a civil infrastruktúrát és a sajtót is célba veszi. Mint hangsúlyozta, a média elleni dróntámadásra Európának és a nemzetközi közösségnek is reagálnia kell.

A támadás egybeesett azzal a nagyszabású orosz légitámadással, amely Kijevet és több más ukrajnai régiót is érintett. A fővárost ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták, a korábbi adatok szerint tíz ember sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. A harci cselekmények a nap folyamán is folytatódtak.

Forrás: UNIAN

Nyitókép: DSZNSZ/Kijev

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