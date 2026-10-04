Orosz drón csapódott Kijev egyik legfontosabb hídjába
Orosz dróntámadás érte vasárnap a kijevi Északi híd úttestét – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
A támadás idején járművek közlekedtek a hídon. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A helyszínre a mentőszolgálatok munkatársai is kivonultak.
A csapás következtében egy hővezeték is megrongálódott, ezért Kijev egyik kerületében átmenetileg szünetel a melegvíz-szolgáltatás. A javítócsapatok dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.
A támadás után jelentős méretű lyuk keletkezett a híd úttestén.
Nyitókép forrása: UNIAN
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