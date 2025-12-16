Orosz dróncsapás ért egy többszintes lakóházat Zaporizzsjában

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára mértek csapást az orosz erők Sahed drónnal kedd hajnalban. A támadás következtében kigyulladt egy kilencemeletes lakóház, az eddigi adatok szerint hárman megsérültek – közölte Ivan Fedorov, a megye kormányzója a Telegramon.

A tisztségviselő közlése szerint a dróncsapás következtében a lakóház két emeletén teljesen kiégtek a lakások. „A többlakásos ház lakóit a mentők evakuálták” – tette hozzá.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel Oroszország több tucat támadó drónnal csapott le Odessza városára és környékére. A támadás következtében az egyik vállalat területén hatalmas tűz keletkezett. A lángok kiterjedtek egy háztartási gépeket – bojlerokat és fűtőtesteket – tároló raktárra is. Kiper közölte, hogy a tűzoltók már teljesen eloltották a tüzet, és senki sem sérült meg.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Zaporizzsjai OVA