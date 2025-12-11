Kritikus infrastrukturális objektumokat ért orosz támadás

Az orosz hadsereg 3 Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 151 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra csütörtökre virradóra, a támadóeszközök csaknem fele célba talált, a támadás főként kritikus infrastrukturális objektumok ellen irányult – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 2 ballisztikus rakétát, valamint 83 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 34 helyszínen egy rakéta és 69 drón célba talált – jelentette hétfőn a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A támadás fő célterülete a Poltava megyében található Kremencsuk volt, emellett Odessza megyét és front menti régiókat is támadás érte – áll a hivatalos közleményben.

Az éjszaka folyamán Odessza térségét orosz csapásmérő drónok támadták meg, amelyek a régió polgári, energetikai és közlekedési infrastruktúráját vették célba

– jelentette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Több helyen felcsaptak a lángok, azonban a csapások nem követeltek áldozatokat – számolt be az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata. Az oltásban az ukrán állami vasúttársaság tűzoltóvonata és 13 technikai eszköz bevetésével több mint 50 tűzoltó vett részt.

December 11-én éjszaka az orosz hadsereg energetikai létesítményeket támadott meg Kremencsuk körzetében, a légvédelem sok célpontot megsemmisített, ezzel együtt a lezuhanó roncsok és a telitalálatok következtében számos objektumon felcsaptak a lángok – idézte Volodimir Kohut katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzését az Interfax-Ukrajina. A megyevezető tájékoztatása szerint a támadásnak nem voltak áldozatai.

