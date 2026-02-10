Orosz légicsapásban halt meg egy 11 éves kislány Donyeck megyében

A Donyecki területen fekvő Szlovjanszk városát ért ellenséges légitámadások következtében legalább két ember életét vesztette, további heten pedig megsérültek – közölte Vadim Filaskin, a donyecki területi katonai közigazgatás vezetője. Az áldozatok között szerepel egy 11 éves kislány és édesanyja, továbbá egy 7 éves gyermek sérüléséről is érkezett információ.

A katonai vezető tájékoztatása szerint az illetékes szolgálatok már reagálnak a támadásra, a halálos áldozatok és az anyagi károk pontos mértékének felmérése pedig folyamatban van.

„Donyeck megyében minden egyes nap újabb és újabb orosz háborús bűncselekmények történnek. A békés városok, otthonok és gyermekek elleni csapások olyan terrorcselekmények, amelyeknek nincs semmiféle igazolásuk”

– hangsúlyozta Filaskin.

Február 8-án az orosz erők Kramatorszkot lőtték, melynek következtében egy ember meghalt, és további két személy megsebesült. A csapás a város egyik lakóövezetét érte, hét többlakásos épületet megrongálva – közölte az UNIAN hírportál.

