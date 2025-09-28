Orosz légitámadás érte Kijevet: többen meghaltak

Négy ember meghalt és legalább tízen megsérültek az ukrán fővárost ért szeptember 28-i orosz légicsapás következtében – adta hírül Timur Tkancsenko, a Kijevi Városi Katonai Adminisztráció vezetője a Telegramon.

Tkancsenko bejegyzése szerint az áldozatok között van egy 12 éves kislány is.

„A Szolomjanszki járásban tűz ütött ki egy benzinkútnál a lehulló törmelékek miatt. A lángokat már sikerült megfékezni” – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a légicsapás kapcsán.

Tűz keletkezett egy állami egészségügyi intézményben is, a romok között két holttestet találtak. Öt személyt viszont sikerült kimenteni.

A mentősi munkálatok folyamatosan zajlanak a helyszínen.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ