Orosz légitámadások érték éjszaka Ukrajna több megyéjét

Orosz drón- és tüzérségi támadások érték az éjszaka folyamán Ukrajna északkeleti részén fekvő Szumi megyét. A támadások következtében többen megsérültek, lakóépületekben pedig jelentős károk keletkeztek.

A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint legalább hat helyszínen csapódtak be lövedékek vagy drónok. A támadás után hat helyi lakos fordult orvosi segítségért. Közülük egy 58 éves nőt kórházba szállítottak, míg a többi sérültet a helyszínen vagy járóbeteg-ellátás keretében látták el.

Az előzetes adatok szerint legalább öt lakóház rongálódott meg. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és a következmények felszámolásán.

A szomszédos Poltava megyében is súlyos következményekkel járt egy orosz támadás. A legfrissebb adatok szerint két ember életét vesztette, a sérültek száma pedig tizennégyre emelkedett, köztük hat gyermek is van.

A támadás során két vállalkozás területét érte találat, több épület, jármű és a környező lakóházak is megrongálódtak. A becsapódások nyomán több helyszínen tűz keletkezett, amelyet a mentőegységeknek sikerült eloltaniuk.

A támadás következtében átmeneti áramszünet is kialakult a térségben. Az illetékes szolgálatok jelenleg az energiaellátás helyreállításán dolgoznak.

Az orosz erők az éjszaka folyamán több mint 20 alkalommal támadták Dnyipropetrovszk megyét is. A megye vezetője, Olekszandr Ganzsa tájékoztatása szerint egy ember meghalt, további kilenc megsérült.

A támadások következtében lakóházak, személyautók és személyautók is megrongálódtak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Dnyipropetrovszki OVA/Telegram

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