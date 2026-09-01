Orosz találat ért egy határátkelőt Ukrajnában

Oroszország szeptember 1-re virradóra a határ menti infrastruktúrát támadta meg az Odessza megyei Izmajili járásban. A támadás miatt ideiglenesen felfüggesztették az Orlivka határátkelő működését.

Az Izmajili Járási Állami Adminisztráció tájékoztatása szerint az orosz erők légicsapást mértek a határ menti infrastruktúrára, ezért a határátkelőn keresztül a forgalmat átmenetileg leállították.

Az Orlivka–Isaccea határátkelő egy dunai kompátkelőhely, amely Ukrajnát a romániai Isaccea városával köti össze.

Az éjszaka folyamán Odesszát is orosz támadás érte, amelynek következtében infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. A közlés szerint a támadásoknak nem voltak halálos áldozatai vagy sérültjei.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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