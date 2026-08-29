Kétéves gyermek halt meg Kijevben

Ketten megsérültek, egy kétéves gyermek pedig életét vesztette egy augusztus 29-i orosz támadás következtében – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) szombaton.

A támadás Kijev Obolonszkij kerületében történt, amelynek következtében megrongálódtak egy vendéglátóegység ablakai, valamint károk keletkeztek egy közparkban is.

A kétéves kisgyermeket kórházba szállították, de nem sokkal később elhunyt.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: DSZNSZ

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