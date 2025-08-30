Civilek haltak és sebesültek meg a pénteki orosz támadásokban

Orosz támadás ért augusztus 30-án több ukrajnai megyét – közölte az ukrán belügyminisztérium szombaton rendőrségi információk alapján.

Az orosz erők Dnyipropetrovszk, Donyeck, Herszon, Kijev és Zaporizzsja megyéket támadta.

A csapások a civil és a kritikus infrastruktúrában tettek kárt. Több ingatlant – jelentős részében lakóházakat – valamint kereskedelmi egységeket ért támadás, valamint járművek is megsemmisültek vagy megrongálódtak.

Dnyipropetrovszk megyében egy húszéves fiatal sérült meg dróntámadásban.

Donyeck megyében egy nap alatt 1 996 orosz csapást jegyeztek fel a frontvonalon és a lakóövezetben. Tizenhat települést ért támadás, 74 civil objektumot romboltak le, ebből 21 lakóépületet. Egy civil meghalt, hárman megsebesültek, köztük egy 13 éves tinilány.

Egy nappal korábban, csütörtökön Pokrovszk térségében négy civil halt meg orosz bombázás következtében.

Herszon megyében tizenheten sérültek meg, köztük egy 22 éves várandós nő és több idős ember is.

Kijev megyét is támadták pénteken, áldozatokról nincs információ.

Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, 24-en megsebesültek egy támadás során. Nyolcan kórházba kerültek, köztük három kiskorú.

Kárpátalja.ma

Nyitóképen: orosz támadás érte Dnyipropetrovszk megyét, fotó: Dnyipropetrovszk megyei DSZNSZ