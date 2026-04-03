Orosz támadások: egy halott és több sebesült Herszonban és Harkivban

Az elmúlt 24 órában több támadás is érte Herszon megyét.

A támadások következtében egy ember meghalt, további 18-an megsebesültek, köztük egy gyermek – közölte Olekszandr Prokudin, a megyei állami katonai közigazgatási hivatal vezetője a Telegramon.

A vezető tájékoztatása szerint a térségben drónok, rakéta és tüzérségi támadások értek több települést.

A támadások során három társasház, 12 magánház, egy állatorvosi rendelő, egy szervizállomás és több gépjármű sérült meg.

Harkivot szintén nagyszabású támadás érte. Legalább öten emgsebesültek, köztük egy csecsemő – jelentette az Ukrán Nemzeti Rendőrség a Telegramon.

A város három kerülete került támadás alá drónokkal és rakétákkal.

