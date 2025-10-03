Orosz támadások érték az ukrán energetikai és gázinfrastruktúrát

Ismét tömeges rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna energetikai létesítményeit október 3-án hajnalban – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium. A támadások több megyét érintettek, a célpontok között ezúttal a gázszállítási infrastruktúra is szerepelt.

A tárca beszámolója szerint a helyszínen azonnal megkezdődött a károk felszámolása: mentőalakulatok és energetikai szakemberek dolgoznak a helyreállításon.

Az orosz hadsereg az elmúlt hetekben ismét fokozta az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a cél az ország téli felkészülésének akadályozása és a civil lakosság nyomás alá helyezése.

