Nagyszabású támadások Ukrajnában: több halott és sebesült, áramszünetek

Országszerte súlyos következményekkel járt az éjszakai orosz támadás – több halottról és sebesültről érkezett jelentés, városok maradtak áram nélkül.

A tsn.ua közleménye szerint október 10-re virradó éjjel Oroszország újabb nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen. A támadás során több száz drónt és több tucat rakétát vetettek be az ország különböző régiói ellen, elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozva. A támadások következtében számos területen súlyos károk keletkeztek. Több helyen szünetel az áramellátás.

Kijevben a főváros bal partja teljesen áram nélkül maradt, míg a jobb parton is több helyen megszűnt az áramszolgáltatás és a vízellátás. Legalább négy kerületben okozott károkat a támadás, a Pecserszk negyedben pedig találat ért egy lakóépületet. A hatóságok eddigi adatai szerint legalább 12 ember megsérült.

Kijev megyében mintegy 28 ezer háztartás maradt áram nélkül a Brovari és Boriszpili járásokban. Brovariban több lakóépület is megrongálódott.

Cserkaszi megyében, Kanivban találat ért egy tömbházát, valamint ideiglenesen lezárták a helyi vízerőmű gátját. Legalább három sebesültről érkezett jelentés.

Zaporizzsjában a várost és környékét drónokkal, irányított bombákkal és rakétákkal támadták. A magánházak és az infrastruktúra jelentős károkat szenvedett – összesen 21 épület rongálódott meg. Legalább négyen megsebesültek és ketten életüket vesztették, köztük egy hétéves kisfiú. A támadás során a gázellátó létesítmények is megsérültek.

Dnyipropetrovszk megyében több helyen tűz keletkezett és áramszünetet vezettek be. Egyes elővárosi vonatok késéssel közlekednek, legalább egy sérültről tudni.

Szumi és Poltava megyében az energetikai infrastruktúrát ért találatok miatt vészleállásokat vezettek be.

A legutóbbi orosz támadás ismét súlyosan érintette Ukrajna energiarendszerét és polgári infrastruktúráját, miközben a tél közeledtével az ország különösen kiszolgáltatott az ilyen jellegű csapásoknak.

Kárpátalja.ma