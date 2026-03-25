Intenzív orosz támadások Ukrajna több megyéjében

Több ukrajnai megyét is orosz támadások értek március 24-25-én – derül ki a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának reggeli összesítéséből. A csapások következtében több helyszínen tűz ütött ki, amelyeket a mentőegységeknek kellett felszámolniuk.

Poltava megyében egy lakóház és két gazdasági épület gyulladt ki. Emellett megrongálódott egy oktatási intézmény, két üzlet és raktárhelyiségei, egy többemeletes lakóépület, több családi ház, valamint egy gabonát szállító tehervagon. Halálos áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.

Harkiv megyében, a Kupjanszki járás egyik településén dróntámadás következtében egy kétszintes lakóépület teteje rongálódott meg, majd a helyszínen tűz ütött ki. A lángokat a tűzoltók eloltották, előzetes információk szerint senki sem sérült meg.

Az Odessza megyei Izmaili járásban egy lakóház megsemmisült a támadás következtében. A tűz átterjedt a környező épületekre is, összesen hat ház rongálódott meg. A támadásnak egy halálos áldozata és egy sérültje van.

Vinnicjában szintén lakóövezetet ért találat: kilenc családi ház és két többemeletes lakóépület rongálódott meg. A mentésben több mint 90 tűzoltó és mintegy 20 technikai egység vett részt. Egy ember életét vesztette, további 13-an megsérültek.

Lemberg megye is erős támadásoknak volt kitéve. Több helyszínen kellett beavatkozniuk a katasztrófavédelmi egységeknek. A támadások következtében lakóházak tetőszerkezetei gyulladtak ki, autók rongálódtak meg, ablakok törtek ki. Az esetnek több sérültje van.

Zsitomirban egy kétszintes lakóépületben keletkeztek károk, a robbanás következtében a környező épületek is megrongálódtak. Egy 12 éves lány megsérült, őt kórházba szállították.

Március 24-én Ivano-Frankivszkot is több találat érte.

A támadások során két ember életét vesztette, további négyen megsérültek – köztük egy hatéves gyermek. A sérültek megkapják a szükséges orvosi ellátást.

A suspilne.media tájékoztatása szerint az egyik áldozat az Ukrán Nemzeti Gárda katonája volt. A város polgármestere elmondta, hogy a férfi felesége néhány nappal korábban adott életet gyermeküknek.

A támadás következtében egy perinatális központ is megrongálódott.

A támadás idején központban mintegy 50 páciens és 40 egészségügyi dolgozó tartózkodott. A légiriadó alatt mindenkit időben óvóhelyre vittek, így személyi sérülés nem történt az intézményben. Az óvóhelyen a riasztás ideje alatt két szülést is levezettek.

