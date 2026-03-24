Összehangolt légitámadás nyugat-ukrajnai célpontok ellen

Az orosz hadsereg Ukrajna nyugati megyéit támadta kedden napközben az éjszakai súlyos légitámadást követően, és ennek során ketten életüket vesztették, többen megsebesültek – közölték helyi tisztségviselők.

Lviv (Lemberg) városában az orosz dróntámadás 13 sebesültjét szállítottak kórházba – közölte Andrij Szadovij polgármester. Hozzátette, hogy a sérültek száma még növekedhet. Az ellenséges drónok támadása következtében Lvivben kigyulladt több lakóépület – írta Makszim Kozickij, Lviv megye kormányzója.

Ruszlan Marcinkiv, a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk polgármestere úgyszintén a városát ért orosz támadásokról számolt be. Közlése szerint két ember – köztük a nemzeti gárda egy tagja – életét vesztette a támadásokban.

Két másik nyugat-ukrajnai megyeszékhelyről, Ternopilból és Vinnicjából is érkeztek jelentések városi vezetőktől orosz dróntámadásokról és robbanásokról.

Orosz csapatok kedden kilenc légibombát dobtak a Donyeck megyei Druzsivka településre, egy nő életét vesztette, egy férfi pedig megsebesült – közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat a Facebookon.

Nyitókép: dróntámadás Lemberg központjában, Facebook/WAS