Összehangolt légitámadás nyugat-ukrajnai célpontok ellen

Az orosz hadsereg Ukrajna nyugati megyéit támadta kedden napközben az éjszakai súlyos légitámadást követően, és ennek során ketten életüket vesztették, többen megsebesültek közölték helyi tisztségviselők.

Lviv (Lemberg) városában az orosz dróntámadás 13 sebesültjét szállítottak kórházba – közölte Andrij Szadovij polgármester. Hozzátette, hogy a sérültek száma még növekedhet. Az ellenséges drónok támadása következtében Lvivben kigyulladt több lakóépület – írta Makszim Kozickij, Lviv megye kormányzója.

Ruszlan Marcinkiv, a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk polgármestere úgyszintén a városát ért orosz támadásokról számolt be. Közlése szerint két ember – köztük a nemzeti gárda egy tagja – életét vesztette a támadásokban.

Két másik nyugat-ukrajnai megyeszékhelyről, Ternopilból és Vinnicjából is érkeztek jelentések városi vezetőktől orosz dróntámadásokról és robbanásokról.

Orosz csapatok kedden kilenc légibombát dobtak a Donyeck megyei Druzsivka településre, egy nő életét vesztette, egy férfi pedig megsebesült – közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat a Facebookon.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: dróntámadás Lemberg központjában, Facebook/WAS