Nagyszabású támadás érte január 9-én hajnalban Ukrajnát

Január 9-én hajnalban Oroszország célzott támadást hajtott végre ukrán kritikus infrastruktúrák ellen – közölték a helyi hatóságok és az Ukrán Légierő.

Kijev

A Kijevet ért éjszakai támadás következtében több városrészben megszűnt a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás. Különösen a Desznyanszkij és Pecserszkij kerületben tapasztalható teljes hiány, de a város több más kerületében is fennakadások vannak.

Az áramszolgáltató jelezte, hogy a város bal partján szükségáram-kimaradásokat alkalmaznak, míg a jobb parti területeken a korábban közzétett áramszüneti ütemterv továbbra is érvényes. Az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak a villamosenergia és a fűtés helyreállításán, elsődlegesen a kritikus infrastruktúrára koncentrálva.

A Kijevvíz közlése szerint az ellenséges támadások miatt az ivóvíz-szolgáltatás is megszakadt a Pecserszkij kerületben és a bal parti részeken. A szakemberek már dolgoznak a hálózatok újraindításán.

Lemberg

Ugyancsak január 9-én hajnalban a várost ballisztikus rakéta érte, amely a légierő adatai szerint 13 000 km/óra sebességgel haladt. A város polgármestere, Andrij Szadovij szerint ez volt az első alkalom, hogy a teljes háború alatt ilyen típusú rakétát vetettek be Lemberg ellen.

A támadás következtében 376 előfizető számára ideiglenesen leállt a gázszolgáltatás, a rendszer automatikus biztonsági védelme aktiválódott a robbanás okozta lökéshullám miatt. A szakemberek a helyszínen ellenőrzik a berendezéseket, és a gázszolgáltatás helyreállításán dolgoznak.

Országos helyzet

A január 9-i támadások sorozata folytatása az előző napokban történt, hasonló célpontú orosz rakéta- és dróncsapásoknak, amelyek január 5-én és 8-án is áramkimaradást okoztak több ukrán régióban, köztük Dnyipropetrovszkban, Zaporizzsjában, Csernyihivben, Harkivban és Donyeckben.

