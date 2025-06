Nagyszabású támadás érte Ukrajnát

Az ellenséges erők 368 légitámadást indítottak Ukrajna ellen június 23-án hajnalban.

Az Ukrán Védelmi Erők 354-et hatástalanítottak.

Erről az Ukrán Fegyveres Erők Telegram csatornáján számoltak be.

A támadás fő célpontja Kijev volt.

A támadás következtében lakóépületek, üzletek, egy iskola, egy metróállomás és egyéb létesítmények rongálódtak meg különböző kerületekben.

Vitalij Klicsko polgármester arról számolt be, hogy a támadásoknak legkevesebb 6 halálos áldozata van az ukrán fővárosban. A Sevcsenko kerületben legkevesebb 19 ember megsérült, köztük egy gyermek és egy állapotos nő is. A mentési munkálatok jelenleg is folynak.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a romok alatt további áldozatok lehetnek.

A Podilszkij kerületben a támadások következtében tűz keletkezett. Sérültekről egyelőre nincs információ.

A Kijevi Műszaki Intézet épülete is megrongálódott, betörtek az ablakai. Ezen kívül a Kijevi Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetem épületei is megrongálódtak.

