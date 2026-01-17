Folytatódtak az Ukrajnát sújtó éjjeli légitámadások

Január 17-re virradóra az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta Ukrajna területét. Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejeinek beszámolója szerint a támadás jelentős részét sikerült visszaverni.

Az oroszok 115 darab Sahed, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadták Ukrajnát. Az eszközöket az oroszországi Millerovo, Kurszk, Orel, Primorszko-Ahtarszk, valamint a megszállt donyecki régió körzetéből indították.

A légvédelem kijevi idő szerint 7:30-ig 96 ellenséges drónt lőtt le vagy semlegesített az ország északi, déli és keleti részein.

16 eszköz így is célba talált, azok becsapódását 11 helyszínről jelentették. Két esetben a lelőtt drónok lezuhanó törmelékei okoztak károkat.

Támadás Zaporizzsja ellen

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon jelentős károkat okozó dróntámadásokról számolt be. Az egyik találat Zaporizzsja városát érte, a robbanás következtében tűz ütött ki egy infrastrukturális létesítményben.

A Zaporizzsjai járás területét ért támadás miatt három sebesült szorult orvosi ellátásra.

Fedorov szerint az ellenség az elmúlt 24 órában 677 csapást mért a megye 29 településére. 369 FPV-drón és 286 tűzérségi lövedék mellett 18 légibomba és 4 sorozatvetőből érkezett rakéta pusztított a régióban.

Támadás Odessza ellen

Oroszország folytatta Odessza megye energiarendszerének megsemmisítésére irányuló kísérleteit is.

Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének jelentése szerint a régió egyik energetikai létesítményét érte támadás. A robbanást követően tűz ütött ki, épületek és járművek rongálódtak meg. Sérültekről nincs információ.

A létfontosságú infrastruktúra megfelelően üzemel – írta Kiper.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live/informator.ua/Oboz.ua

Nyitókép: lakóházak elleni támadás a Harkiv megyei Velikij Burlukban, Facebook/ДСНС України