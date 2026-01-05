Rakéta- és dróntámadás sújtotta Ukrajnát az éjjel

Az ukrán légierő jelentése szerint a január 4-ről 5-re virradó éjjel újabb nagyszabású légitámadás érte Ukrajnát. Az orosz hadsereg kilenc Iszkander–M ballisztikus rakétát és Sz–300 típusú irányított légvédelmi rakétát, valamint 165 pilóta nélküli repülőgépet vetett be. Utóbbiak többsége – összesen 100 darab – Sahed típusú drón volt.

Kijevi idő szerint 08:00 óráig a légvédelem 137 orosz drónt semmisített meg az ország északi, középső és keleti részén. Tíz helyszínről rakéták és 26 drón becsapódását jelentették, kilenc helyszínen pedig a lezuhanó törmelékek okoztak károkat.

Támadás a főváros ellen

Kijev megyét és a fővárost is több robbanás rázta meg. Vitalij Klicsko polgármester jelentése szerint dróntalálat ért többek közt egy magánklinikát a város Obolonyi kerületében, egy beteg meghalt, négy másik megsebesült. Tizenhat további beteget más fővárosi kórházakba szállítottak át. Több helyen tűzeseteket regisztráltak.

A támadások hírére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a Facebookon.

A Kijev megyei Szlavutics városa áramellátás nélkül maradt. A Fasztivi járásban egy ember meghalt, több lakóház megrongálódott.

Csernyihiv megyében is lakóházakat és egy üzemet rongáltak az orosz rakéták.

Kárpátalja.ma

Forrás: nv.ua