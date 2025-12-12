Ukrajna megsemmisített két orosz hajót a Kaszpi-tengeren

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) egyik alegysége a Fekete Szikra orosz felkelőmozgalommal együttműködve megsemmisített két orosz hajót a Kaszpi-tengeren, az oroszországi Kalmük Köztársaság partjai közelében – közölte pénteken a Telegramon maga az SZSZO.

A közleményben kiemelték, hogy a hajók hadfelszerelést szállítottak, valamint, hogy az orosz felkelők a hajók útvonaláról és rakományáról szóló részletes információval segítették az ukránokat.

„Az eltalált hajók között van a Kompozitor Rahmanyinov és az Aszkar-Szaridzsa, amelyeket az Oroszországi Föderáció katonai célokra használ, és amelyeket amerikai szankciók sújtanak az orosz–iráni fegyverkereskedelemben való részvételük miatt”

– áll a közleményben. A különleges erők hangsúlyozták, hogy céljuk továbbra is az orosz hadsereg támadóképességének gyengítése.

Az ukrán katonai hírszerzés közölte, hogy Szellemek nevű különleges egysége a Krím félszigeten megsemmisített egy An-26-os orosz katonai szállító repülőgépet és két rádiólokációs rendszert, amiről videófelvételt is közzétettek a Facebookon. Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az egység két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg az orosz megszállás alatti Krímben, köztük egy Szu-24-es bombázót, három radarállomást és egy tehervonatot.

Az ukrán nemzeti gárda közölte, hogy egységei Harkiv megyében felszabadították Kindrasivka és Ragykivka települést, valamint Kupjanszk északi részének több kerületét, ami lehetővé tette az orosz erők utánpótlási útvonalainak elvágását, és jelentősen stabilizálta a helyzetet városnál.

Szeptember 22. és december 12. között az ukrán erők 1027 orosz katonát öltek meg, 291-et megsebesítettek, 13-at pedig fogságba ejtettek. Eközben visszaverték az ellenség támadási kísérleteit, Kupjanszk pedig jelenleg az ukrán tüzérség ellenőrzése alatt áll. A várostól délre továbbra is folynak harcok, de a kupjanszki frontszakasz helyzete stabil az ukrán erők lassú előretörésével – írta a nemzeti gárda.

Forrás: MTI

Nyitókép: glavnoe.in.ua