Zelenszkij: már 40 halottja van a Zaporizzsja megyei orosz támadásnak

Harmadik napja tartanak a kutató-mentő munkálatok a Zaporizzsja megyei Komisuvahában, ahol orosz légicsapás ért egy iskolát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az orosz erők kilenc irányított légibombát dobtak le az épületre. Eddig 40 ember holtteste került elő, még legalább harmincan a romok alatt lehetnek.

Az elnök közlése szerint az orosz csapások először azokat az embereket érték, akik humanitárius segélyért érkeztek az iskolához, majd a helyszínre kivonuló mentőket és rendőröket is támadás érte. A mentési munkálatokban valamennyi szükséges szolgálat részt vesz, a művelet azonban rendkívül nehéz, ráadásul a mentőegységeknek az újabb orosz támadások veszélye mellett kell dolgozniuk.

Zelenszkij elmondta, hogy az áldozatok közül többeket egyelőre nem sikerült azonosítani. Részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

Az ukrán elnök bírálta a nemzetközi közösség szerinte elégtelen reakcióját is, hangsúlyozva, hogy a támadás – az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett számos más háborús bűncselekményhez hasonlóan – határozott választ követel. Ismételten légvédelmi támogatást sürgetett Ukrajna számára, kiemelve, hogy arra éppen most van szükség.

Kárpátalja.ma

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