Boris Johnson is azon a vonaton utazott, amelyet orosz támadás ért Ukrajnában

Boris Johnson volt brit miniszterelnök, a német kancellár egyik közeli tanácsadója, valamint több uniós tagállam nemzetbiztonsági tanácsadója is azon a vonaton tartózkodott, amelyet orosz támadás ért Voliny megyében.

Német újságírók beszámolói szerint az európai delegáció tagjai a szerelvényen utaztak, amikor az orosz erők csapást mértek a vonatra. A támadás következtében a szerelvény megrongálódott.

A delegáció tagjai közül senki sem sérült meg – közölte az ukrán sajtó.

A támadás pontos körülményeiről és a vonaton tartózkodó európai tisztségviselők küldetésének részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat.

Kárpátalja.ma

Forrás: dsnews.ua

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