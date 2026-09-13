Boris Johnson is azon a vonaton utazott, amelyet orosz támadás ért Ukrajnában
Boris Johnson volt brit miniszterelnök, a német kancellár egyik közeli tanácsadója, valamint több uniós tagállam nemzetbiztonsági tanácsadója is azon a vonaton tartózkodott, amelyet orosz támadás ért Voliny megyében.
Német újságírók beszámolói szerint az európai delegáció tagjai a szerelvényen utaztak, amikor az orosz erők csapást mértek a vonatra. A támadás következtében a szerelvény megrongálódott.
A delegáció tagjai közül senki sem sérült meg – közölte az ukrán sajtó.
A támadás pontos körülményeiről és a vonaton tartózkodó európai tisztségviselők küldetésének részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat.
Forrás: dsnews.ua
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