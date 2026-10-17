Ukrajna elleni orosz támadás: rakéták és 332 drón

Oroszország október 17-re virradó éjszaka kombinált légitámadást indított Ukrajna ellen, ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint 332 különböző típusú drónt vetett be. Az ukrán légvédelem összesen 293 légi célpontot semmisített meg vagy hatástalanított – közölte az ukrán légierő.

A támadás pénteken, kijevi idő szerint 18 órakor kezdődött. Az orosz erők Iszkander–M típusú, illetve KN–23-as ballisztikus rakétákat indítottak a Voronyezsi és Rosztovi területről, valamint a Krím-félszigetről. Utóbbi helyszínről H–22/32 típusú cirkálórakétákat, Novorosszijszk térségéből pedig négy tengeri indítású Kalibr rakétát lőttek ki.

Emellett 332 csapásmérő és álcadrónt indítottak, köztük Sahed, S–8000 Banderol és Gerbera típusú drónokat. 31 pilóta nélküli eszköz sugárhajtású volt.

A kijevi idő szerint 8 órakor frissített adatok szerint a légvédelem a négy Kalibr cirkálórakéta mellett 289 különböző típusú drónt semmisített meg, köztük 23 sugárhajtásút.

22 helyszínen regisztráltak becsapódásokat, további három esetben pedig lehulló törmelékek okoztak károkat.

Kárpátalja.ma

Forrás: uatv.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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