Összehangolt orosz légitámadás több ukrajnai célpont ellen

Szeptember 20-án, a kora reggeli órákban Oroszország különféle típusú rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna területét. Három ember vesztette életét Dnyipróban, Hmelnickij környékén és Csernyihiv megyében – írja a zaxid.net.

Támadás érte Dnyipro, Pavlográd, Mikolajiv, Kijev, Zaporizzsja, Harkiv, Donyeck és Odessza városát, valamint az ország nyugati megyéinek több települését.

Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov arról számolt be, hogy az orosz hadsereg rakétával talált el egy lakóépületet. Kijevi idő szerint fél nyolckor egy halálos áldozatról és 26 sérültről számoltak be.

A sérültek többségének állapota stabil, egy 55 éves férfi állapota súlyos. Testének 70%-án égési sérülések keletkeztek.

Több tűz ütött ki Dnyipróban és környékén. Az ellenséges csapások megrongáltak egy emeletes lakóházat, több magánházat, melléképületet és garázst. Egyes vállalatok területén kisebb károk keletkeztek.

Az orosz támadás Pavlográdban is károkat okozott egy üzemben. A becsapódás helyszínén tűz ütött ki.

Mikolajiv polgármestere, Olekszandr Senkevics drónok, illetve rakéták becsapódásáról adtt hírt. A kárfelmérés zajlik, sérültekről egyelőre nincs hír.

Jelentések szerint dróntámadás következtében tűz ütött egy farmergazdaságban a Sznyihurivi kistérség területén. Áldozatokról nincs hír.

Kijev megyében, a Boriszpili járásban körülbelül 10 garázs rongálódott meg, az Obuhivi járásban egy lakás gyulladt ki.

Makszim Kozickij, a Lemberg (Lviv) Megyei Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy a megye légterében két ellenséges cirkálórakétát semmisített meg az ukrán légvédelem.

A Hmelnickij megyei Dunajeveci kistérségben egy 46 éves férfi holttestét találták meg a lakóházában keletkezett tűz oltásakor. További két helyi lakos kért orvosi segítséget, kórházi ápolásra nem szorultak. A rendelkezésre álló információk szerint két ház megsemmisült, és körülbelül 20 lakóépület rongálódott meg.

Vjacseszlav Csausz, a Csernyihiv Megyei Katonai Közigazgatás vezetője szerint egy 62 éves nő halt meg dróntámadás következtében a Nyizsinszki járásban. Egy lakóépület megrongálódott és lángra kapott.

Odessza megyében egy farm raktára gyulladt ki, és egy mezőgazdasági gépeket tartalmazó garázs is megsemmisült. Tűzoltók és önkéntesek oltották el a tüzet.

Kárpátalja.ma

Forrás: zaxid.net