Rendkívüli áramszünetek Kijevben az orosz támadások nyomán

Az orosz támadások következtében újabb rendkívüli áramszüneteket vezettek be Kijevben. A tervezett áramszüneti menetrendek átmenetileg nem érvényesek, az áramellátási problémák pedig a fővárosi tömegközlekedést is érintik.

A kijevi metró piros vonalán teljesen leállt a szerelvények közlekedése, míg a kék és zöld vonalakon fokozatosan helyreáll a forgalom. A szerelvények ugyanakkor a megszokottnál hosszabb követési idővel közlekednek.

Az áramszolgáltató szakemberei már dolgoznak a helyszíneken, az elektromos hálózat teljes helyreállításának időpontját azonban egyelőre nem közölték.

A felszíni tömegközlekedésben – így a villamosok, trolibuszok és a sikló esetében – szintén ideiglenes változásokra lehet számítani az energetikai és biztonsági korlátozások miatt. A Dnyeperen átívelő hidakon bevezetett biztonsági intézkedések ugyancsak hatással lehetnek egyes járatok közlekedésére.

A Kijevpasztransz vállalat a helyzet függvényében módosítja a járatokat, és tájékoztatja az utasokat a változásokról, illetve a közlekedés helyreállításáról.

Kárpátalja.ma

Forrás: delo.ua

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