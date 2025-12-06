Nagyszabású katonai támadás érte az ukrán áramhálózatot

Oroszország mára virradóra összehangolt rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna 8 megyéjének energiatermelő, -elosztó és -átviteli létesítményei ellen. A támadás következtében 6 megye fogyasztói maradtak áram nélkül, a szakemberek folyamatosan végzik a helyreállítási munkálatokat.

Az orosz légicsapások Kijev, Csernyihiv, Lviv, Odessza, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Mikolajiv és Harkiv megyei létesítményeket sújtottak. Ennek eredményeként Odessza, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megye borult sötétségbe – jelentette az Energiaügyi Minisztérium.

A helyreállítási munkálatok, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi, folyamatban vannak. Az áramszolgáltató vállalatok mindent megtesznek a gyors helyreállítás érdekében – áll a közleményben.

Az ország minden megyéjében folyamatosan frissülő áramszüneti ütemtervek vannak érvényben.

