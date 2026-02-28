Újabb orosz támadások érték Ukrajnát az éjjel

Az orosz hadsereg mára virradóra egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétával és 105 pilóta nélküli repülőgéppel támadt ukrajnai célpontokra. A csapásmérő eszközök számáról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje tett jelentést.

A Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú drónokat több oroszországi régió mellett a megszállt Krím és Donyeck térségéből, míg a ballisztikus rakétát Voronyezs környékéről indították.

Az ukrán légvédelmi egységek kijevi idő szerint 08:00 óráig 96 drónt semmisítettek meg az ország északi, déli és keleti részén.

Hat pilóta nélküli eszköz becsapódásáról érkezett jelentés, hét helyszínen pedig azok lehulló törmelékei okoztak károkat.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk?

Az orosz támadás következtében tűz ütött ki Dnyipróban, ahol a közlekedési infrastruktúra mellett társasházak is megrongálódtak. Egy civil sérültről tett jelentést Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

Robbanásokról számoltak be továbbá Zaporizzsja és Mikolajiv megyében. Sérültekről nincs információ.

Ivan Fedorov megyevezető jelentése szerint Zaporizzsja környékét összesen 664 alkalommal támadták. A fent említett csapásmérő eszközökön kívül tüzérségi tűz, légibombák és FPV drónok pusztítottak 37 településen. 112 bejelentés érkezett magánházakban, személyautókban és a kritikus infrastruktúrában esett károkról.

Kárpátalja.ma

Forrás: hromadske.ua