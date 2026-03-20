156 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát

Az orosz hadsereg péntekre virradóra 156 darab Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgépet indított ukrajnai célpontok ellen. Ezek nagy része – 90 darab – az orosz–iráni gyártmányú Sahíd kamikazedrón volt.

Az ukrán légierő légvédelmi egységei kijevi idő szerint 08:00 óráig 133 ellenséges csapásmérő eszközt semlegesítettek meg. 13 helyszínről érkezett jelentés 19 drón becsapódásáról, illetve 7 helyszínen a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Milyen károkat okozott az orosz támadás?

Az Odessza megyei kikötőket célzó támadás során találat ért két gabonaszállító kereskedelmi hajót. A tengerjárók palaui illetve barbadosi zászlók alatt közlekedtek. A támadásnak két sérültje van, akiket kórházban ápolnak.

Zaporizzsja megyében lakóházakat ért légicsapás. Egy 30 éves nő elhunyt, egy 48 éves férfi és egy tíz éves fiú pedig megsérült.

Becsapódást jelentettek továbbá Harkiv Sevcsenkivszkiji kerületéből. A robbanás egy oktatási intézmény közelében történt, a légnyomás betörte annak ablakait. Sérültekről nincs információ.

