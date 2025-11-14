Oroszország csapást mért egy városi piacra Odesszában
Az orosz erők dróncsapást mértek péntek reggel az Odessza megyei Csornomorszk város piacára, az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek – közölte Oleh Kiper, a régió kormányzója.
A tisztségviselő kiemelte, hogy a sérültek közül többen súlyos állapotban vannak. Tájékoztatása szerint a csapás megrongálta a városi teret, üzletek homlokzatát és több magántulajdonú járművet. A lökéshullám betörte az ablakokat a közelben lévő főiskolában is. A helyszínen jelenleg is dolgoznak a mentők és az illetékes szolgálatok.
A közösségi médiában szemtanúk azt írták, hogy a drón egy krumplikereskedő autójára zuhant, a jármű mellett emberek álltak sorban. A helybeliek szerint az oroszok szándékosan irányították a drónt civil célpontokra.
Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon közölte, hogy Oroszország az idén több ezer észak-koreai munkást akar bevonni Sahíd csapásmérő drónok összeszerelésébe. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) adatai szerint 2025 végéig Oroszország mintegy 12 ezer munkást tervez behozni Észak-Koreából, hogy dolgozzanak a Tatárföldön található Alabuga különleges gazdasági övezet üzemeiben. „Alabuga területén gyártják a Sahíd mellett a Gerany típusú nagy hatótávolságú drónt is, amelyekkel az orosz hadsereg terrortámadásokat hajt végre Ukrajna polgári infrastruktúrája ellen” – tette hozzá a hírszerzés.
A HUR információi szerint október végén az orosz külügyminisztériumban találkozót tartottak helyi tisztségviselők és az észak-koreai Jihyang Technology Trade Company képviselői között, hogy megvitassák a munkaerő „átadásának” részleteit. Ez az észak-koreai cég felelős a koreai munkások felkutatásáért és kiválasztásáért. Megállapították, hogy a bevont munkaerőnek a Kreml körülbelül 2,5 dolláros órabért ígér, és a dolgozók számára a műszak legalább 12 órán át tart majd.
„Az ilyen intézkedések arra utalnak, hogy a két diktatúra között mélyül a stratégiai együttműködés, hogy folytathassák Ukrajna elleni agresszív háborújukat” – emelte ki a hírszerzési főigazgatóság.
Forrás: MTI
Nyitókép forrása: UNIAN/Odesszai OVA