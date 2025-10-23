Jóváhagyták az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot

Az uniós tagállamok jóváhagyták az Oroszország elleni 19. szankciócsomagot, amely Oroszország árnyékflottáját, banki és energiaszektorát célozza meg. Az Európai Tanács továbbá politikai döntést fog hozni Ukrajna 2026-os és 2027-es pénzügyi szükségleteinek biztosításáról, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is.

„Ez egy nagyon erős üzenet Oroszország számára arról, hogy mindaddig támogatni fogjuk Ukrajnát, ameddig szükséges, bármibe is kerüljön”

– mondta António Costa, az Európai Tanács elnöke október 23-án.

Oroszországnak meg kell értenie, hogy le kell állítania a háborút, meg kell állítania a civilek leöldöklését és a civil létesítmények lerombolását Ukrajnában. Oroszországnak el kell fogadnia a diplomáciai megoldásokat, nevezetesen Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a béketárgyalások megkezdésére.

„Már mindenki számára világos, hogy Zelenszkij elnök elfogadja a tűzszünetet, Zelenszkij elnök elfogadja a béketárgyalásokat. Amire szükségünk van, az az, hogy Oroszország is elfogadja” – tette hozzá az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Fotó: ua.depositphotos.com

MTI